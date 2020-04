Sarzana, Iacopi (Lega): "Il Pd della sostanza se ne frega, Ricci difende l'indifendibile"

Sarzana - Val di Magra - "Nel suo affannato tentativo di difendere il Pd dall’ennesima clamorosa brutta figura, il segretario comunale del Pd la conferma e la sottoscrive. Vizi di forma, potevano vedersi 10 persone e non 18 insieme in quel consiglio comunale senza garantire il numero legale... magari qualcuno degli 8 fuori dal video poteva muoversi dalla sedia! Ecco la questione formale talmente piccola confronto all’emergenza che stiamo vivendo che risulta perfino surreale doverne discutere. Eppure per il Pd è talmente importante da validare o meno una seduta: e chi se ne frega di sentire il sindaco, chi se ne frega di parlare della sostanza della crisi peggiore dal dopoguerra. Glielo abbiamo detto, ma abbiamo trovato il

muro". Lo afferma Emilio Iacopi, capogruppo della Lega nel consiglio comunale di Sarzana, replicando all'intervento del segretario del Pd sarzanese Rosolino Vico Ricci, diffuso ieri.



"Una questione talmente surreale - prosegue - che il Pd ha poi sentito addirittura la necessità di rimarcarla a mezzo stampa: probabilmente sono così infervorati dal vizio di non vedere aperte insieme 18 finestrelle che avrebbero fatto ricorso al Tar, per invalidare l’ascolto di una relazione o il voto su un paio di mozioni. A ognuno le sue priorità. Sembrerebbe una barzelletta, se non fosse la verità e se il Pd non l’avesse rivendicata ancora una volta: la maggioranza ha ritenuto comunque che le obiezioni cieche e ossessive delle opposizioni non potessero essere superate da un voto procedurale. Perché le regole devono essere condivise".



"Ma la verità - conclude Iacopi - è che ossessionati dal puntare il dito per cercare un errore da imputare a questa amministrazione, pensavano di averlo trovato in una piattaforma virtuale e non si sono accorti che intanto perdevano la luna. Glielo abbiamo detto, ma nulla. Succede spesso: come quando lamentavano una settimana fa i costi dell’illuminazione alla Fortezza, senza accorgersi che erano pagati da uno sponsor. Ora accortisi della figura imbarazzante cercano di giustificarsi, facendo ancora peggio. La forma è sostanza dice Ricci, per difendere l’indifendibile: lo dica ai suoi consiglieri e a tutte le opposizioni, che in due mesi a fronte di qualche sparuto intervento a mezzo stampa non hanno presentato uno straccio di richiesta formale di convocazione o consiglio comunale. Ci ha dovuto pensare il sindaco. Come ci ha pensato il sindaco con la sua maggioranza a gestire l’emergenza con presenza e serietà, senza nessun timore reverenziale nel chiedere misure più severe ad altri enti, con l’emissione di misure sociali e di sostegno apprezzate dalla cittadinanza, o una serie di ordinanze puntuali e coerenti a gestire l’emergenza prese a modello da enti vicini, o per l’attuazione di misure economiche che tutte le associazioni di categoria hanno pubblicamente e con una nota preso a modello per l’intera provincia. A questo contesto fa da sfondo un Pd sempre più scollato dalla realtà, più impegnato all’auto assoluzione a mezzo stampa che a capire cosa sta succedendo. Un peccato. Per l’ennesima volta".