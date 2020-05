Sarzana, Castagna (Pd): "Spiagge libere, un bando che prevede solo oneri e nessun vantaggio"

Sarzana - Val di Magra - Mentre in tutta Italia i sindaci dei comuni costieri sono da settimane alle prese con il rompicapo della gestione delle spiagge libere, considerati i costi aggiuntivi dovuti alle misure da assumere per garantire il distanziamento sociale e le conseguenti responsabilità penali e civili (oltre agli oneri economici), la nostra sindaca ha avuto un'idea geniale.

Ha pensato bene di pubblicare un bando con il quale, del tutto gratuitamente (che generosità!), concede in gestione dal 6 giugno al 30 settembre le spiagge libere del nostro litorale o ai titolari degli stabilimenti balneari contigui, o ai titolari dei chioschi che insistono sulle spiagge libere (?) o ai privati proprietari delle aree retrostanti.

Chi riterrà di aderire dovrà 'soltanto' provvedere al servizio di pulizia delle spiagge, di salvataggio e di vigilanza in modo da garantire il distanziamento sociale richiesto. Dovrà farsi carico di ogni onere assicurativo e previdenziale garantendo a tutti gli occupati un regolare contratto. Vincerà chi saprà offrire un servizio complessivamente migliore.

Se pensiamo al tratto di spiaggia libera che dal Bagno Roma arriva all'Associazione Kinderheim, si tratta di circa 350 metri lineari, occorrerà una notevolissima spesa per garantire i servizi richiesti (per non parlare delle responsabilità).

Ed è naturale chiedersi chi mai possa aderire ad un invito pubblico che contempla solo oneri e nessun vantaggio.

Come mai il sindaco di Lerici, ma anche quello di Ameglia, non hanno escluso di chiudere le spiagge libere per tutta l'estate 2020, quando - invece - sarebbe stato sufficiente pubblicare un bando e chiedere a qualche 'benefattore' privato di farsi carico di tutti i problemi che i comuni costieri sono chiamati a risolvere?

Che interesse possono avere a partecipare

1) i titolari degli stabilimenti balneari confinanti, che non potrebbero allargare in quegli spazi le loro attività imprenditoriali?

2) i gestori dei chioschi i quali, per definizione, sono incompatibili con una vera spiaggia libera?

3) la società immobiliare proprietaria del retrospiaggia, che non potrebbe trarne alcun profitto?

Forse a Sarzana, contrariamente a tutti i comuni costieri di Italia, abbiamo il benefattore che fa al caso nostro...Solo qualche giorno, il tempo minimo per fare quattro conti, e scopriremo l'arcano...



Francesca Castagna, membro assemblea nazionale Pd