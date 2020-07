Sarzana, Castagna (Pd): "Consulte, modifiche a regolamento inquietanti"

Sarzana - Val di Magra - Le modifiche al regolamento delle Consulte Territoriali approvate dalla Giunta di destra di Sarzana sono per molti versi inquietanti e riflettono la refrattarieta' verso il libero confronto fra Istituzioni e cittadini che è propria delle radici antidemocratiche di chi porta i pantaloni nella maggioranza sarzanese.

La cosa più sbalorditiva è che le Consulte Territoriali (che hanno preso il posto degli storici Consigli di quartiere) non saranno più elette dall'intera comunità dei cittadini.

Chi volesse candidarsi potrà farlo individualmente, alla spicciolata e alla chetichella. La Conferenza dei capigruppo consiliari (dunque non un organo tecnico ed imparziale, ma un organo politico saldamente in mano alla maggioranza) verificherà i requisiti richiesti (occasione ghiotta per far fuori - a maggioranza - chi potrebbe dar fastidio). Poi, se il numero dei candidati dovesse 'malauguratamente' essere superiore al numero dei seggi, il candidato più anziano provvederà a convocare un'assemblea che a sua volta procederà all'elezione dei membri di quella consulta. Con un voto riservato a chi ha potuto o voluto partecipare a quella assemblea. E con buona pace del 'suffragio universale'...

Cancellate con un tratto di penna la possibilità di gruppi di cittadini di formulare insieme linee di programma, di sottoporre al giudizio dei cittadini le loro priorità, di proporsi insieme all'intera platea dei residenti nel quartiere...

Con queste premesse, non merita neppure affaticarsi a discettare sui poteri previsti per le Consulte, che restano più o meno invariati.

Qui prevale un celebre motto di Erdogan: "La democrazia non può essere certo definita come la presenza di parlamenti ed elezioni...".



Francesca Castagna

Assemblea nazionale Pd