Sarzana, Brugnato e Monterosso, prosegue la campagna di Costa

Sarzana - Val di Magra - Dalle valli del Magra a quelle del Vara passando per le Cinque Terre senza mai fermarsi: tanta è la soddisfazione e il consenso raccolto in queste settimane dal capolista di Liguria Popolare e Forza Italia Andrea Costa nel portare avanti l’iniziativa “Ascolto e confronto” . Le prossime tappe sono in programma per domani giovedì 10 settembre in Via Mazzini Cattedrale e Piazza San Giorgio a Sarzana, in Via Briniati a Brugnato e in Via Fegina dalla stazione di Monterosso.



“Per la nostra attività è indispensabile essere a contatto con le persone e poter confrontarci con loro sulla quotidianità che vivono. In una società sempre più social e digitale mi rendo conto che la politica ha messo in secondo piano il rapporto diretto con i cittadini – spiega il Presidente di Liguria Popolare, Andrea Costa - Poter parlare e confrontarmi con le persone mi rende felice e soddisfatto, perché è il modo di fare politica che più mi piace e lo testimonia la grande partecipazione che ogni giorno incontro sul nostro territorio”.



“Ci vedremo dunque in Via Mazzini zona Cattedrale e in Piazza Mazzini a Sarzana, al mercato di Via Briniati a Brugnato e a Monterosso in Via Fegina dalla stazione ferroviaria, mete tra le più frequentate abitualmente dai residenti – precisa il leader dei popolari liguri - Durante gli incontri ho davvero capito quanto, soprattutto per gli anziani, sia importante scambiare qualche parola. Sono momenti caratterizzati da un'atmosfera cordiale e familiare, ma sono terreno fertile per proposte sul futuro delle nostre comunità”.