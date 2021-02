Sarciara, struttura costruita con fondi europei abbandonata. Ruggia: “Il sindaco si dimetta”

Sarzana - Val di Magra - “A Sarciara una struttura in legno costruita più di 10 anni fa con fondi europei, per una spesa di circa 250 mila euro, è completamente abbandonata e inutilizzata. Nell’area doveva nascere una sorta di orto botanico, che però non ha mai visto la luce: è una situazione che avevo già documentato due anni fa, ma da allora nulla è cambiato. Il totale immobilismo dell’amministrazione di Vezzano è imbarazzante”. Lo dichiara il capogruppo della Lega a Vezzano Jacopo Ruggia, che aggiunge: “Questo è un altro esempio di spreco di denaro pubblico nel territorio comunale di Vezzano. L’amministrazione guidata dal sindaco Massimo Bertoni cosa fa? Ovviamente nulla, come per innumerevoli altre situazioni di degrado che abbiamo denunciato recentemente nel Comune di Vezzano. Come se non bastasse vicino alla struttura c’è un campetto chiuso, inutilizzabile e in parte distrutto che è completamente abbandonato a se stesso. A Vezzano funziona così: è una gara alla frazione più abbandonata. Non smetterò mai di dirlo: chiedo le dimissioni del Sindaco e della giunta. Visto che non sono in grado di amministrare vadano a casa”.