Sarciara, Ruggia: “Sindaco riapre piano terra della scuola, ma nelle aule mancano le finestre!”

Sarzana - Val di Magra - “Pensavamo di averle viste tutte ma invece ci dobbiamo ricredere. Il sindaco di Vezzano ha deciso di riaprire il piano terra della scuola di Sarciara una settimana prima di quanto aveva stabilito in precedenza, peccato però che nelle aule manchino le finestre, che sono state sostituite con pannelli in plexiglass che lasciano un’apertura con l’esterno. Arriva la stagione fredda e i ragazzi dovranno andare in classe rischiando di ammalarsi, è vergognoso”.



Lo afferma in una nota il capogruppo della Lega a Vezzano Jacopo Ruggia, che aggiunge: “Il sindaco con un’ordinanza aveva posticipato la riapertura al 5 ottobre perché l’amministrazione in sei mesi non è riuscita nemmeno a portare a termine i lavori di miglioramento energetico. Ora invece ha anticipato il ritorno a scuola per alcune classi della scuola di Sarciara, che saranno costrette a fare lezione in aule senza finestre! Ci sono già arrivati molti messaggi di mamme preoccupate per i loro figli, viste le temperature degli ultimi giorni. Il sindaco ha chiesto un parere all’Asl per capire se le condizioni nelle aule rimarranno adeguate per i ragazzi?”.



“Noi siamo completamente d’accordo con la riapertura delle scuole – conclude Ruggia – ma troviamo vergognoso che i nostri ragazzi siano costretti a seguire le lezioni all’interno di aule prive persino degli infissi!”.