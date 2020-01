Santo Stefano, si dimette da consigliere il generale Ratti

Sarzana - Val di Magra - Si è dimesso dalla carica di consigliere comunale Emilio Ratti, capogruppo di 'Insieme per voltare pagina' nel consiglio comunale di Santo Stefano. L'esponente della destra, candidato sindaco nel 2016, ha affidato il suo saluto a un messaggio diffuso sui social network. "Ho presentato le mie dimissioni al sindaco Paola Sisti poiché mi trasferisco all'estero per questioni personali. Ringrazio il Sindaco Sisti, gli Assessori ed i colleghi Consiglieri di Maggioranza ed Opposizione per il lavoro svolto e per il fatto che mai il nostro reciproco rispetto è venuto meno. Ringrazio inoltre il Segretario Comunale e tutto il personale dell'Amministrazione Comunale che in più di una occasione hanno dimostrato nei miei confronti gentilezza e fattiva collaborazione. Ringrazio infine i santostefanesi che in questa mia prima esperienza politica, mi hanno concesso la loro fiducia. Auguro al Sindaco ed a tutti i rappresentanti politici che operano in seno al Consiglio Comunale ogni bene e prestigiosi successi. A tutti i santostefanesi un caloroso abbraccio con la speranza che ogni loro aspettativa politica e sociale futura, sia quella più idonea per favorire il benessere dell'intera comunità".



Il generale Ratti sarà sostituito dal cugino Silvio Ratti, militante della Lega, anch'egli proveniente dal mondo militare. Completa il gruppo l'ex consigliere di maggioranza Paola Lazzoni. Potrebbe essere lei, sulla scorta della lunga esperienza all'interno del parlamentino santostefanese, a rilevare la carica di capogruppo. Ma questa decisione sarà presa soltanto nelle prossime ore in seguito alle riflessioni interne al gruppo politico legato al team consiliare.