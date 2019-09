Santo Stefano: nasce il gruppo renziano, Pd in 'minoranza'

Sarzana - Val di Magra - A seguito dell’uscita dal partito di Matteo Renzi e di molti parlamentari, la metà del direttivo del Pd Santostefanese non rinnoverà il tesseramento 2019 e si dimetterà dall’organismo stesso. Si tratta di Jacopo Alberghi, Marta Benedetti, Carla Bertoldi, Mattia Ferrari, Juri Mazzanti, Nicla Messora, Lucio Molla, Mauro Pigoni, Enrica Ruscelli, Salvatore Stelitano, Grazia Tivegna.

Inevitabilmente questa scelta porta a una riorganizzazione della rappresentanza all’interno del consiglio comunale. Nei prossimi giorni verrà formalizzata la costituzione del nuovo gruppo “Santo Stefano Viva“ con l’adesione dell’Assessore Jacopo Alberghi e dei consiglieri Enrica Ruscelli, Salvatore Stelitano e Angelo Zangani (esponente socialista). Nicla Messora ricoprirà il ruolo di capogruppo della nuova rappresentanza. In seno al consiglio restano al Pd quattro esponenti: il sindaco Paola Sisti, il vice sindaco Alessandro Capetta, l'assessore Gionni Giannarelli e la capogruppo Chiara Battistini.

"Sebbene sia evidente l’impatto di questa scelta - spiegano dal neogruppo - coinvolgendo ben cinque consiglieri comunali su sette, della maggioranza, vogliamo sin d’ora chiarire senza esitazioni che non è in discussione il sostegno all’attuale amministrazione Sisti, come sarà già evidente con la scadenza di bilancio prevista per il prossimo consiglio comunale.

Questo però non significa che abbandoneremo le diverse sensibilità, già evidenti in questi anni all’interno del Pd. Anzi. Non ci interessa rivendicare poltrone in alcun modo , ma volgiamo porre al centro della discussione e della nostra azione politica e amministrativa i temi importanti per la comunità. Su tutti il deciso No al Biodigestore e tutte le azioni possibili per contrastare questa sciagurata ipotesi. Questi sono solo le prime iniziative alle quali seguiranno la formazione dei comitati civici e il coinvolgimento di tutti coloro i quali si mostreranno interessati. Questo gruppo ancora una volta si mostra coeso e sebbene con storie e sensibilità differenti non poteva che seguire la strada tracciata da Matteo Renzi. Senza nessun rancore o livore, le ragioni di chi va sono comprensibili proprio leggendo le parole di chi resta nel Pd".