Santo Stefano, il sindaco: "Renziani strumentali su Parco 2 giugno"

Sarzana - Val di Magra - Tornerà a riunirsi domattina, dopo la fumata nera di ieri, il consiglio comunale di Santo Stefano di Magra. Situazione non semplice, vista la conclamata rottura tra il sindaco Pd Paola Sisti e l'ala renziana (QUI). "Lo scorso luglio - scrive in una nota la prima cittadina - un gruppo di imprenditori ha presentato al Comune un progetto di gestione per il Parco 2 Giugno. Questo, sulla base di una convenzione di durata trentennale, prevede che il privato da un lato realizzi un'area ristorazione da 120 mq e una sala pubblica, dall'altro si occupi della manutenzione dell'intero parco (6mila mq), dell'apertura e della chiusura dell'area, dell'installazione di impianti di irrigazione e di videosorveglianza, dell'incremento e il miglioramento di giochi e illuminazione. Questo corrispondendo un canone annuale di 6mila euro al Comune. E l'ente, al termine della gestione trentennale, diventerebbe proprietario di tutte le realizzazioni eseguite dal privato. Ieri la pratica sarebbe dovuta passare in consiglio comunale e, in seguito all'eventuale recepimento dell'assemblea, si sarebbe proceduto con regolare bando per affidare la gestione del parco".



"Non rispondono a verità - prosegue - le accuse di mancanza di condivisione sul progetto mosse da Santo Stefano Viva. Il confronto è infatti partito già da luglio: all'interno del Partito democratico - prima della nascita di Santo Stefano Viva - e poi in sede di maggioranza, con il recepimento di alcune modifiche alla convenzione richieste dal consigliere Stelitano. La pratica, inoltre, avrebbe già dovuto trovare spazio in consiglio comunale due mesi fa, cosa non avvenuta per la richiesta di rinvio formulata dal gruppo Santo Stefano Viva per fare ulteriori approfondimenti, che si sono effettivamente tenuti, anche con l'ausilio di tecnici che hanno spiegato chiaramente - venendo a un altro dei temi sollevati dai renziani - come la durata di una convenzione, in questo caso trent'anni, non possa essere modificata arbitrariamente, ma risponda a precise esigenze di sostenibilità finanziaria di un project. E per andare incontro a Santo Stefano Viva c'è stata la proposta di inserire nel bando l'assegnazione di punti a chi è eventualmente in grado di proporre una gestione più breve. Falso inoltre quanto dichiarato in merito alla riunione con la Consulta di Belaso. Non c'è stata alcuna forzatura: alle consulte, come da prassi, è arrivato l'ordine del giorno, nel quale c'era appunto la questione del Parco. Perciò la Consulta di Belaso ha chiesto e ottenuto un incontro illustrativo. Santo Stefano Viva usa strumentalmente il tema del Parco 2 giugno. Ci sono stati modi e tempi ampiamente consoni perché potessero prendere piena coscienza di un progetto in grado di riqualificare un intero quartiere. E' inammissibile che persone che ricoprono ruoli istituzionali utilizzino argomenti di tale sensibilità per aprire una crisi politica.

Ringrazio gli esponenti della giunta che, nel preminente interesse del funzionamento della macchina comunale, con responsabilità hanno fatto sì che le pratiche su variazioni e ratifiche di bilancio fossero rinviate al consiglio di sabato 30 novembre. L'amministrazione nei prossimi giorni si riserva di capire come gestire e affrontare questa fase".