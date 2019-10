Santo Stefano, il Pd cerca il rilancio: "Incontriamoci, criticateci, aiutateci"

Sarzana - Val di Magra - Riceviamo dal Partito democratico di Santo Stefano di Magra



“Apriamo i circoli a giovani e donne, combattiamo la destra sul territorio. Non ci serve un partito delle degenerazioni correntizie, ma un partito capace di farsi marea nella società”. Sono queste le parole usate dal segretario Nicola Zingaretti per lanciare la mobilitazione straordinaria del Partito Democratico in più di mille piazze italiane, dal 3 al 6 Ottobre. Fra queste piazze ci sarà anche quella di Santo Stefano Magra. E’ arrivato il momento di rilanciare l’azione del Partito Democratico in tutto il Paese, iniziando proprio dai territori, contro una pericolosa deriva populista che, seppur arrestata dalla nuova esperienza di governo, non può essere sottovalutata.

Le porte del nostro partito sono rimaste chiuse troppo a lungo; all’autoreferenzialità di questi anni, che ha determinato un isolamento sociale dalle gravissime conseguenze, vogliamo rispondere con una nuova stagione basata sull’ascolto dei cittadini, sull’apertura ai giovani, alle donne, a tutti coloro che possono trovare, o ritrovare, nel Partito Democratico, un luogo di confronto, di crescita, di costruzione di un nuovo futuro. La comunità del Partito Democratico santostefanese è fatta di donne e uomini capaci di rimboccarsi le maniche e di impegnarsi per il bene comune.

Sono molti i temi che interessano la vita dei cittadini, da una ritrovata sensibilità per la sostenibilità ambientale, alla crescita economica, dalla qualità dei servizi, a quella della propria vita. Persone che spesso non riescono ad avere luoghi ed occasioni dove essere ascoltati per portare le proprie istanze e le proprie idee.

Ecco perché abbiamo deciso di restituire al Partito Democratico la sua vocazione popolare, ecco perché vogliamo creare da subito occasioni aperte ai nostri iscritti e a tutti i cittadini, ecco perché chiediamo a tutti i santostefanesi di incontrarci, stimolarci, criticarci e aiutarci ad essere utili a tutti.

Cogliamo l’occasione per ringraziare i quattro consiglieri comunali, eletti delle file del PD, grazie all’importante risultato ottenuto dalla sindaca Paola Sisti, per l’impegno di questi tre anni; ne apprezziamo la coerenza con la quale hanno dichiarato che non faranno mancare il loro sostegno, dai banchi del consiglio comunale, all’Amministrazione. Salutiamo altresì, con un ovvio dispiacere, coloro che hanno deciso di seguirli, non rinnovando più l’iscrizione al nostro partito. Ma contemporaneamente esprimiamo gratitudine a tutti coloro che in questi giorni hanno deciso di tornare o che hanno voluto iscriversi per la prima volta. Donne e uomini, molti dei quali giovanissimi, che hanno deciso di condividere il progetto di rilancio del Partito Democratico sul nostro territorio, mettendo a disposizione la forza delle loro idee, del loro impegno, delle loro competenze.



Per loro, con loro e con tutti quanti lo vorranno, saremo in piazza in questo fine settimana. Sabato 5, dalle 9.30 alle 12.30 in Piazza Garibaldi e domenica 6 dalle 15.00 alle 18.00 lungo la ciclabile del Canale Lunense (zona Madonnetta). Inoltre da lunedì 7 a sabato 12 la sede dell’Unione Comunale di Via Roma effettuerà aperture straordinarie per la nuova campagna di tesseramento.

Sarà possibile conoscere gli orari di apertura e tutte le prossime iniziative sulla nuova pagina Facebook “Partito Democratico Unione Comunale Santo Stefano Magra” oppure inviando una mail a pdsantostefanomagra@yahoo.com



Partito Democratico

Unione Comunale

Santo Stefano di Magra