Santo Stefano, il Pd: "Zangani fuori dalla maggioranza"

Sarzana - Val di Magra - Rischia di perdere un altro pezzo la maggioranza di Santo Stefano Magra. Il socialista Angelo Zangani, consigliere in seno al gruppo di Italia viva, l'altra sera si è astenuto su bilancio e addizionale Irpef e, in risposta alla sindaca Paola Sisti (“Lei vota contro questa amministrazione da anni, mi dice cosa ci fa in maggioranza?”), ha effettivamente aperto alla sua fuoriuscita. “Non voterò a favore del bilancio di previsione – ha affermato Zangani - perché risente degli errori degli anni precedenti, in particolare aumento dell'Irpef, piano finanziario Acam Iren, mancata programmazione su viabilità, fognature, recupero dei centri storici e della collina, e ancora la vendita delle quote Svar senza prospettive di reinvestimento. Lei sindaca si è caratterizzata solo per taglio dell'erba e fiorellini e delle mie cinquanta interpellanze non una ha avuto attuazione. Accetto in suo invito a uscire dalla maggioranza. Se c'è una cosa su cui io e lei siamo d'accordo è che non siamo compatibili”. L'ex assessore della giunta Mazzanti ha precisato che si confronterà con il gruppo di Italia viva (che ha votato le pratiche “perché questo è il tempo della responsabilità”, ha rimarcato la capogruppo Messora) valutando la possibilità di uscire, lui, dalla maggioranza, formando un gruppo (ma serve un altro consigliere): “Di certo non andrò con la destra, la mia cultura politica è un'altra. Lei invece sindaco è stata eletta coi voti della destra”.



E oggi il Partito democratico di Santo Stefano interviene invitando Zangani a mollare gli ormeggi. “La maggioranza consiliare che appoggia l’amministrazione guidata da Paola Sisti ha dimostrato, in questi mesi, un forte senso di responsabilità. Dopo la crisi politica manifestata a dicembre e momenti serrati di confronto, i consiglieri si sono impegnati in un non semplice lavoro di condivisione e costruzione del bilancio preventivo e di provvedimenti atti a sostenere la comunità, colpita dalla pandemia. E’ vero, uno di questi, Angelo Zangani, esponente Psi e membro del gruppo consiliare Santo Stefano Viva, nonostante la partecipazione al percorso preparatorio che ha portato all’approvazione di proposte condivise, ha deciso di tirarsene fuori, giustificando le sue scelte in un giudizio negativo dell’operato dell’amministrazione. Prendiamo atto delle scelte di Zangani, operate nell’autonomia del suo mandato di consigliere; esse però non sono più compatibili con la sua permanenza all’interno della maggioranza”.



“Chiederemo al segretario provinciale del Psi – continuano dal Pd - se ciò significa che anche il suo partito negherà il supporto alla Sisti, oppure se si impegnerà, come speriamo, nel condurre a termine, insieme a noi, il mandato e soprattutto ad iniziare il percorso di costruzione della proposta politica per le prossime amministrative e quindi, in questo caso, quali saranno le sue scelte verso Zangani. Pensiamo inoltre anche che la sua permanenza all’interno di un gruppo consiliare di maggioranza sia, nei fatti, uno scenario non possibile; pertanto ci confronteremo con Italia Viva per capire come intende procedere in merito. Rispediamo pertanto al mittente tutte le rappresentazioni che vedrebbero in forte dubbio la tenuta dell’amministrazione fino alla fine del mandato”. Continuano dal Pd: “sappiamo anche quanto Paola Sisti sia concentrata sul suo impegno da Sindaco e che le insinuazioni che la vedrebbero orientata verso altre 'corse politiche', fanno veramente sorridere. Comprendiamo d’altronde che il consenso guadagnato con impegno e pervicacia possa spaventare possibili competitor per le amministrative del 2021; il Pd continuerà nella sua azione politica per poter mettere in campo, fra un anno, un programma e una proposta di coraggio e visione. Chiunque ne apprezzerà i principi e gli obiettivi, sarà un compagno di strada prezioso. Non saremo noi a distribuire sentenze verso chi invece ha deciso o deciderà in futuro di tirarsene fuori, ma lo faranno direttamente gli elettori”.



Un'uscita dalla maggioranza di Zangani farebbe assestare il consiglio su numeri davvero traballanti. Dall'8 a 5 si passerebbe al 7 a 6. Ma se Zangani trovasse un compagno di viaggio tra le file della maggioranza, nell'ottica della formazione di un nuovo gruppo d'opposizione (come asserito dall'esponente Psi, servono almeno due consiglieri e lui non intende aderire ai due gruppi del centrodestra), i rapporti si ribalterebbero.