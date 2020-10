Santo Stefano, il 26 ottobre consiglio straordinario su Albiano

Sarzana - Val di Magra - Si terrà lunedì 26 ottobre alle 15.00 il consiglio comunale straordinario sulla situazione post crollo del ponte di Albiano. Ne dà notizia il gruppo della destra 'Insieme per voltare pagina', forza di opposizione che ha richiesto il consiglio a tema. "La data - spiegano - è stata concordata con i capigruppo ieri sera. Immaginiamo che non tutti gli invitati potranno presenziare ma capiranno e capirete bene che, essendo tanti, non proviamo neanche a concordare con ognuno di loro la data. Sono tutti responsabili di istituzioni che comportano impegni notevoli e, pertanto, non abbiamo la pretesa che trascurino altri appuntamenti e le istanze che rappresentano in maniera diretta. Trattandosi di un lunedì pensiamo che almeno i parlamentari invitati siano in zona e non abbiamo impegni a Roma, salvo imprevisti. Per chi non potrà presenziare, chiediamo e confidiamo nell'inoltro da parte loro di una nota scritta che attesti lo stato delle cose rispetto ai temi posti ed oggetto di interrogativo da parte della nostra comunità".



Il gruppo di opposizione, formato dai consiglieri Lazzoni e Ratti, informa altresì di aver allargato la platea degli invitati rispetto alla richiesta iniziale: "Infatti, l'invito alla partecipazione attiva è stato inoltrato, altresì, al sub-commissario sindaco di Arcola Paganini, a tutti i sindaci della provincia - perché tutti rappresentanti di territori martoriati dal problema della viabilità, senza colore politico -, ad Anas, a Salt, ai parlamentari Raffaella Paita, Manuela Gagliardi, Andrea Orlando, ai consiglieri regionali espressione della nostra provincia d a tutti coloro che rappresentano le istituzioni dirette interessate dal tema. Sarà molto difficile consentire la partecipazione del pubblico, in conseguenza delle limitazioni Covid, ma potrà essere utile lo streaming o la registrazione differita".