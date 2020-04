Santo Stefano, critiche da destra: "Stanchi di sapere le cose da Facebook"

Sarzana - Val di Magra - "La necessità di adottare soluzioni per fronteggiare l’emergenza ‘viabilità’, a seguito della caduta del ponte di Albiano, ha dato fiato a metodi poco democratici, che la nostra amministrazione comunale ispira ed avalla, nella esternazione di preconfezionate proposte circa le sorti della frazione della Macchia, già annosamente abbandonata". Si apre così la nota diffusa dal gruppo 'Insieme per voltare pagina', forza espressione della destra nel consiglio comunale di Santo Stefano Magra.

"Considerati i problemi che anche la nostra comunità affronterà nel collegamento con Albiano e lo spirito di fratellanza che da sempre ci unisce alla Lunigiana - continuano i consiglieri Paola Lazzoni e Silvio Ratti -, ci aspettavamo parole e comportamenti più solidali e più costruttivi e che la Consulta, se ancora è operativa e funzionale, trovasse metodi, sia pur compatibilmente con la situazione restrittiva in atto, di confronto con le altre consulte e con tutti i cittadini, per lo meno della frazione. Ci aspettavamo che il nostro sindaco evitasse di limitarsi ad usare lo strumento Facebook ma che cercasse metodi trasparenti di informazione e discussione con gli organismi istituzionali del territorio! Questa pratica per la quale, non solo i cittadini, ma anche i consiglieri comunali, continuano ad apprendere le notizie via Facebook o a mezzo stampa senza coinvolgimento alcuno e questa costante di affidare ad improbabili paladine la dialettica istituzionale nei rapporti con i rappresentanti degli enti limitrofi deve cessare perché si traduce in mancanza di rispetto ed è lontana anni luce dalla famosa ‘politica che ascolta’ che ha propinato il sindaco alla bisogna. La politica si riappropri dei propri ruoli e, previo ampio confronto nelle sedi deputate, individui le soluzioni più confacenti a tutti i residenti della frazione e meno impattanti sul territorio".