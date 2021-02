Santo Stefano, assessore Alberghi: "Necessario sforzo per progetto politico unitario"

Sarzana - Val di Magra - Santo Stefano Magra questa primavera affronterà le elezioni comunali al culmine di un quinquennio che ha visto a maggioranza di centrosinistra, in linea con le dinamiche nazionali, scontare numerosi intoppi, frizioni e divisioni. Anche per questo infuria quindi il dibattito in vista del voto, con uno scenario che pare ancora lontano dal dare elementi di particolare chiarezza (tra questi, la ferma volontà della sindaca Sisti di correre per un secondo mandato). Oggi si registra l'intervento dell'assessore Jacopo Alberghi, del gruppo consiliare di Italia viva. "Anche alla luce delle recenti notizie apparse su stampa, circa le future elezioni amministrative del nostro Comune - scrive - sento il bisogno di chiarire alcuni aspetti circa la mia posizione personale. Rispetto alle prossime elezioni del nostro comune mi rendo conto che ci troviamo di fronte ad uno scenario complesso, in cui coesistono svariate e differenti sensibilità, tutte ugualmente rispettabili ma difficili da comporre. Personalmente credo nella necessità di uno sforzo verso un percorso condiviso che possa fondare un progetto politico unitario, costruttivo e seriamente alternativo alle destre, che coinvolga tutte le forze di centro sinistra disponibili a dare il proprio contributo".



'La mia disponibilità, dunque, è unicamente rivolta a questa prospettiva, prioritariamente inclusiva, con ruoli e necessari correttivi da definire nel dialogo tra le forze che decideranno di aderirvi. Mi sento invece di escludere il mio coinvolgimento dagli scenari di possibile contrapposizione in quanto ritengo non possano essere utili ad un progetto politico competitivo, nè alla nostra comunità", conclude Alberghi.