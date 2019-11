Santo Stefano, Zanicotti (Lega): "Pressioni? Messora vada in Procura"

Sarzana - Val di Magra - Intervento di Fabrizio Zanicotti, segretario provinciale della Lega



E’ già di per sé grave che un Consiglio Comunale salti per l’assenza di un gruppo facente parte della maggioranza, su una questione importante come la proposta di gestione del Parco 2 Giugno, ma ancor più grave riteniamo sia quanto asserito dall’ex assessore , ex vice-sindaco e attuale capogruppo di S. Stefano Viva N. Messora, che rivela “pressioni da parte di chi è direttamente interessato, ed essendo a Lei (il sindaco Sisti) vicino, non possiamo che pensare che Lei (il sindaco Sisti) non abbia tentato di gestire la discussione su un piano solo istituzionale e politico” (QUI). Se la capogruppo N. Messora è in possesso di prove a supporto di quanto asserito, la invitiamo a portarle in Procura, perché le pressioni di questo tipo potrebbero avere rilevanza penale e vanno perseguite nella sede dedicata.



