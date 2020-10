Santo Stefano Viva: "Si attivi una convenzione per i test antigenici nel territorio"

Sarzana - Val di Magra - "Riteniamo fondamentale il ruolo che anche le amministrazioni comunali possono avere nel contrasto alla diffusione del Covid-19, attivando misure di prevenzione rapide ma altrettanto valide per l'individuazione di casi sospetti". Lo afferma la capogruppo di Santo Stefano Viva, Nicla Messora.

"Siamo disponibili a dare il nostro contributo in tal senso alla stesura di una convenzione con il centro medico diagnostico del nostro territorio per l'accesso a test antigenici. Quello che segue è l'Odg che abbiamo presentato, pensando di coinvolgere tutto il consiglio comunale, sperando che possa essere discusso già nella prossima seduta e che i tempi di attivazione siano rapidi", conclude Messora.



Il testo del documento



Odg: Convenzione per l’accesso a test antigenici rapidi covid-19



Premesso che :

E’ sotto gli occhi di tutti la ripresa importante dei contagi su tutto il territorio nazionale

Pur essendo chiare le procedure da attivare, previste da Alisa, in caso di sintomatologia sospetta covid-19, da parte di medici di base o pediatri di famiglia

Soprattutto in ambito scolastico siamo di fronte a casistiche di ampia variabilità , in particolare con l’arrivo della stagione invernale , che portano all’assenza , anche precauzionale , dalle attività scolastiche.

Con circolare del 29 settembre 2020 il Ministero della Salute evidenzia l’utilità dei test antigenici rapidi



Tenuto conto che

in presenza di sintomi leggeri o non considerati del tutto rispondenti ai fini dell’attivazione del modello operativo sanitario in materia di Covid-19 , il tampone non viene quindi effettuato, lasciando spesso dubbi sul rientro nelle classi o nei luoghi di lavoro e generando preoccupazione nelle famiglie.



Ritenuto

opportuno individuare, come già avviene in altri territori, strumenti di diagnostica più rapidi ma altrettanto validi, al fine di rendere più sicuro il rientro nelle scuole o nei luoghi di lavoro e prevenire i contagi stessi, individuando rapidamente i casi, isolarli e tracciarne i contatti, facilitando quindi anche la decisione di applicare o meno misure di quarantena.



Verificata

la disponibilità dell’unico centro medico di diagnostica presente sul nostro territorio comunale





Chiede

all’Amministrazione Comunale di provvedere, in tempi brevi, alla stesura di una convenzione per l’accesso ai test antigenici rapidi ( con possibilità di diagnosi differenziale nella giornata stessa) da parte di residenti del Comune di Santo Stefano di Magra e/o frequentanti le scuole del territorio, su invio del medico o pediatra di famiglia.

Di prevedere un sostegno economico su tale iniziativa per facilitarne l’utilizzo diffuso ed equo.