Santo Stefano, Stelitano e Zangani spingono per la Pontremolese

Sarzana - Val di Magra - I consiglieri comunali santostefanesi Salvatore Stelitano (Italia viva) e Angelo Zangani (Psi) hanno presentato congiuntamente un ordine del giorno dall'eloquente titolo “Linea ferroviaria Pontremolese. Se non ora quando”. Il documento chiede a sindaco e giunta di attivarsi presso la presidenza del consiglio dei ministri affinché vengano finanziate i lavori necessari al completamento della tratta. Oppure, in subordine, perché si trovino almeno i soldi per i tratti Chiesaccia-Pontremoli (15 km) e Vicofertile-Fornovo (18 km). Inoltre, Stelitano e Zangani chiedono, “in ulteriore grado di subordine”, che la presidenza del consiglio finanzi, oltre ai menzionati tratti, “la progettazione del traforo ove non realizzabile nei tempi dettati dall'Ue”. L'odg intende infine impegnare Palazzo civico a “individuare e finanziare le opere di mitigazione acustica dell'intera tratta ove necessarie”; non manca uno sprone affinché tutti i Comuni interessati propongano analogo odg, i parlamentari propongano l'inserimento dell'opera tra quelle cantierabili con i fondi Ue (come quelle del Recovery Plan), infine i Comuni interessati a manifestare l'adesione a un tavolo permanente sulla Pontremolese. Giusto ieri da Roma è arrivata la notizia dell'inserimento del raddoppio della Pontremolese tra le opere prioritarie individuate dalla presidenza del consiglio.