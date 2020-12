Santo Stefano, Stelitano: "Sgarbo istituzionale da parte della sindaca, sempre più isolata"

Sarzana - Val di Magra - "Ho appreso a mezzo stampa in queste ore che il Sindaco Sisti ha consegnato alla ricercatrice universitaria Valentina Di Santo l'onorificenza per il meritorio lavoro svolto dalla stessa nella ricerca biomarina. Dott.sa a cui rinnovo la mia stima e ammirazione. Il 20.02.2019 io e il del Consigliere Angelo Zangani abbiamo chiesto e promosso questa iniziativa, con un odg votato all’unanimità dal consiglio comunale. Nonostante questo , ciò è avvenuto nell’assoluto silenzio istituzionale. Il Sindaco non ha di fatto avvertito né, invitato alcun consigliere a partecipare alla cerimonia, tanto meno dato atto che la proposta e l’iniziativa era stata condivisa dal Suo consiglio comunale, all’unanimità. Ciò sarebbe bastato se si fosse voluto essere rappresentativi di tutti e non solo di se stessi". Lo afferma in una nota Salvatore Stelitano, consigliere comunale a Santo Stefano tra le file di Italia Viva.

"Il fatto - prosegue - rappresenta l’ennesimo sgarbo istituzionale che si somma a tutti i precedenti, tra cui, quello che si è consumato nel consiglio comunale di novembre , quando da presidente ha impedito a un consigliere di potere intervenire e svolgere il dibattito. O, da ultimo, il triste epilogo del consiglio comunale di ieri. Anche in questo caso il Sindaco non ha sentito il dovere e l’opportunità di comunicare che in contemporanea si sarebbe svolta una fondamentale riunione sul Ponte di Albiano. Sisti è di fatto un Sindaco sempre più isolato che pensa esclusivamente alla sua campagna elettorale, in luogo di rappresentare tutti i cittadini e le istituzioni".



"Comprensibile - conclude l'ex capogruppo di maggioranza - che in assenza di importanti risultati concreti da offrire (la vicenda della scuola di Madonnetta è emblematica) non le resta che coltivare il culto dell’immagine in una parvenza di finto buonismo. Trincerarsi poi dietro il covid e gli assembramenti quale causa giustificatrice della non condivisione (che denunciamo da anni ), quando sarebbe bastato anche invitare un solo consigliere in più per rappresentare il consiglio, dandone atto, rasenta l’esercizio della mal fede o peggio ancora della scarsa considerazione dei consiglieri e della loro intelligenza".