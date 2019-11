Sanità spezzina, il Pd chiede audizione dei vertici in consiglio comunale

Sarzana - Val di Magra - “Mettere in atto ogni iniziativa politica amministrativa con gli enti coinvolti per accelerare la ripresa dei lavori del nuovo Felettino; adoperarsi per far si che l'ospedale di Sarzana sia potenziato, aggiornato, riformulato nella missione e sia definito il rapporto con l'ospedale della Spezia, e informare ufficialmente ed accuratamente la popolazione degli eventi in divenire”. È quanto chiedono al sindaco Ponzanelli e alla sua giunta i consiglieri del Partito Democratico Castagna e Lorenzini con l'interpellanza depositata nei giorni scorsi con la quale richiedono anche l'audizione nel consiglio comunale dei dirigenti della Asl 5 e di Alisa. Questo alla luce dei recenti sviluppi riguardanti la costruzione del nuovo ospedale spezzino.