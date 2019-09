Sanità, il leghista Eretta: "Nessuna soglia d’età per il concorso Oss, è una fake news"

Sarzana - Val di Magra - "Non ci sarà nessuna soglia d’età massima, né minima, per il concorso Oss che verrà presto bandito in Asl5, contrariamente a quanto sta circolando in questi giorni. Si tratta

dell’ennesima fake news messa in giro ad arte da qualcuno che cerca di screditare in tutti i modi il funzionamento della sanità locale, senza scendere sul terreno concreto dei fatti ma gettando fango sul lavoro altrui e facendo terrorismo". Lo afferma il vicesindaco di Sarzana Costantino Eretta, esponente della Lega.



"Da tempo è in atto una macchina del fango nei confronti dell’azienda sanitaria locale, ed il clima sta diventando intollerabile per la mole di falsità fatte circolare tra pazienti e operatori del settore. Se la sinistra pensa di prendere i voti per le Regionali attraverso questi modi subdoli ha sbagliato di grosso: andiamo al voto, e vediamo chi verrà premiato dai cittadini", conclude Eretta.