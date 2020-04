Sanificazione, Zangani chiede un programma di interventi per Santo Stefano

Sarzana - Val di Magra - "Sul virus rimangono molte incertezza in merito all'origine e a come si propaghi, la certezza rimane l’indicazione della distanza sociale oltre che le mascherine e la pulizia delle mani". Lo si legge nell'interrogazione presentata a Santo Stefano dal consigliere di maggioranza Angelo Zangani. "Esistono nel nostro comune luoghi pubblici che inevitabilmente sono frequentati da molte persone tra i quali i centri storici, supermercati, negozi, farmacie, ufficio postale e clinica veterinaria che per la sua collocazione è frequentata anche da persone che arrivano da fuori comune e provincia - prosegue l'ex assessore -. inoltre la recente scoperta del virus nelle acque non potabili impone di intervenire laddove le fognature non sono collegate alla rete fognaria. Alcuni comuni, anche della nostra provincia, hanno provveduto a sanificare il proprio territorio".



Fatta questa premessa, Zangani chiede all'amministrazione "di provvedere alla stesura di una programmazione di interventi in tal senso, nei luoghi pubblici più frequentati, oltre quelli indicati in premessa e di identificare le risorse necessarie e le ditte a disposizione sul territorio già in condizioni di poter eseguire tali attività".