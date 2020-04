San Bartolomeo, Battistini e Michelucci incalzano Asl e vice sindaco

Sarzana - Val di Magra - “Sono felice che nei reparti del San Bartolomeo non ci siano più pazienti Covid-19. Vedete però dove sta lo strazio? Nelle parole dello stesso vicesindaco di Sarzana: urologia-chirurgia-ortopedia”. Lo afferma il consigliere regionale Francesco Battistini in relazione a quanto affermato dal dottor Costantino Eretta, vice sindaco sarzanese QUI. “In questi tre reparti – accorpati -, nelle scorse settimane, sono stati inseriti malati Covid-19. Ciò banalmente significa che per 40 giorni non abbiamo avuto, in provincia, una Urologia dove prendere in carico e magari operare 'in piena normalità' anche per un banale calcolo renale. Follia!”, scrive ancora Battistini sul suo profilo social. “L'urologia, ora, forse, dopo un'attenta sanificazione potrà tornare a funzionare e dunque a curare pazienti. In caso però di un nuovo, ipotetico, picco dei contagi nessuno si può permettere di tornare alla disastrosa condizione di partenza! Per questo prima dell'inizio della fase 2, vi prego, è necessario preparare il San Bartolomeo in modo che diventi un ospedale Covid Center. Contestualmente si deve sanificare il Sant'Andrea e spostare li tutti i reparti Covid free, cioè senza pazienti positivi al Coronavirus!”, conclude Battistini.



E al vice sindaco Eretta si rifà anche l'intervento odierno del consigliere regionale Juri Michelucci (Italia Viva). “Fino ad ora – scrive in una nota - ho evitato qualsiasi tipo di polemica per la gestione dell’emergenza da Coronavirus, cercando di essere propositivo e avanzare soluzioni che potessero andare nella direzione di un sostegno concreto alle famiglie, piccoli commercianti, imprese. Avanzo proposte o interrogazioni per avere chiarimenti su questioni legate all'emergenza. Oggi quando ho chiesto ad Asl5 se era vero che nei reparti del San Bartolomeo dichiarati in un comunicato 'no Covid' dal vice sindaco dott. Eretta, mi è stato risposto da quest'ultimo in modo quasi irrisorio. Allora vice sindaco dott. Eretta, data la sua competenza eccelsa ci risponda alle domande su cui Asl5 non risponde da settimane screditando nelle assemblee dei Sindaci il lavoro dei primi cittadini che rappresentano noi tutti. Ci dica: perché sono stati avviati in ritardo i test sierologici? Perché non è stato creato un ospedale Cov19 specifico con una equipe specifica? Perché per settimane operatori di un reparto curavano malati in reparti Covid e poi tornavano a svolgere la propria funzione in reparti diciamo puliti? Perché non vi è un piano strutturato di cure domiciliari come in altre regioni? Perché la regione Liguria è seconda in Italia con oltre 1000 morti come numero di decessi rispetto ai contagiati? Perché regione Liguria è tra le ultime regioni come numero di tamponi fatti? Come mai i nuovi pazienti non sono stati messi nei reparti covid degli ospedali provinciali? Perché la regia di Alisa e l'intervento della stessa nella gestione dell'emergenza nelle Rsa è stata tardiva?”.

“Insomma dottor Eretta – conclude Michelucci - non so ancora se quando mi parla lo fa come rappresentante di Asl5 o come rappresentante delle istituzioni, ma prima di ergersi ad esperto dia qualche risposta a noi che non siamo a conoscenza! Se non ha queste risposte e soprattutto se Asl5 intraprende iniziative tali da rischiare di creare le condizioni per un aumento del contagio ci aiuti a chiedere le dimissioni dei dirigenti di Alisa e Asl5, dell'assessore regionale alla Sanità”.