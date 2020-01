Salvini a testa in giù sulla sede della Lega, Pucciarelli: "Studiate meglio democrazia"

Sarzana - Val di Magra - Un adesivo con la scritta “Mai con Salvini” e l'immagine dell'ex ministro degli Interni a testa in giù è stato attaccata da ignoti sulla porta d'ingresso della sede sarzanese della Lega. A denunciarlo è stata nel tardo pomeriggio la senatrice Stefania Pucciarelli con un video pubblicato sulla propria pagina Facebook.

“Questi che vogliono dare a noi lezioni di democrazia – ha osservato – e di come si deve vivere, hanno perso del tempo per venire ad attaccare questo adesivo e hanno anche speso dei soldi perché non è nemmeno fatto male. Impiegate meglio il vostro tempo – ha detto rivolgendosi a chi lo ha attaccato – e studiate un po' più quello che è il significato di “democrazia” perché noi siamo in grado di portare avanti le nostre idee e siamo in grado di ascoltare quelle degli altri e non ci sogniamo di impedire agli altri di esprimere il loro pensiero nel rispetto reciproco. Porteremo avanti le nostre idee ancora più convinti, nessuno ci potrà fermare, tantomeno messaggi di questo tipo. Bacioni a quelli che hanno appeso questo adesivo”.

Pucciarelli ha inoltre ricordato come la sede sarzanese sia stata oggetto in precedenza di atti di vandalismo.