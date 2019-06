Salvatore e De Ferrari: “Avviare procedure per Parco Interregionale Liguria-Toscana”

Sarzana - Val di Magra - La capogruppo regionale Alice Salvatore e il consigliere regionale Marco De Ferrari partecipano oggi al "Forum per il Parco interregionale del fiume Magra", l'evento (in programma dalle 17.00 alle 21.00 presso il Centro Sociale Barontini di Sarzana) organizzato da Legambiente con il patrocinio di Federparchi.



"È un’occasione preziosa per fare il punto con gli amministratori regionali e locali, le associazioni e i principali stakeholder del bacino idrografico interregionale ligure e toscano", ribadiscono i pentastellati.







Che poi ricordano la mozione presentata dal M5S, a prima firma di Alice Salvatore, nella quale il Gruppo 5 Stelle rammenta alla Giunta Toti: "Il Consiglio Regionale della Toscana nella seduta del 10 ottobre scorso aveva approvato all'unanimità la mozione n° 1336, che impegna la Giunta 'ad attivarsi con celerità in ogni opportuna sede istituzionale e in collaborazione con la Regione Liguria al fine di avviare la procedura di istituzione del nuovo Parco Interregionale Toscana-Liguria dell’attuale Parco Regionale Montemarcello-Magra Vara'".







"Se vedrà ampliare il proprio territorio di competenze anche nella Regione Toscana, il Parco della Magra non potrà che valorizzare le sinergie già esistenti tra i diversi ambiti e soprattutto non potrà che migliorare gli strumenti di tutela esistenti (Piano del Parco e Piano di Bacino integrato nel Bacino distrettuale idrografico dell’Appennino Settentrionale in primo luogo), nonché le occasioni di reperire finanziamenti per favorire lo sviluppo sostenibile della nuova Area Protetta Interregionale", spiegano Salvatore e De Ferrari.



"Le ragioni naturalistiche, ambientali, socio economiche e istituzionali per chiedere alle due Amministrazioni regionali e ai relativi Consigli di avviare la procedura di istituzione del nuovo Parco Interregionale ci sono e non ha alcun senso continuare a procrastinare l'iter: la Giunta Toti ne prenda atto e avvii dunque celermente, in collaborazione con la Regione Toscana, le procedure per la trasformazione del Parco Regionale Montemarcello Magra in Parco Interregionale Liguria- Toscana" concludono i consiglieri.