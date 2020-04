Sabbadini, Eretta risponde a Michelucci: "Si informi prima di fare allarmismo"

Sarzana - Val di Magra - “Certe dichiarazioni della sinistra, il cui unico obiettivo è seminare il panico e screditare l’operato dell’amministrazione comunale in qualsiasi modo, sono letteralmente vergognose. Non posso esimermi dal condannarle fortemente e restituire ai cittadini, ancora una volta, la verità dei fatti"."Le attività del centro diurno della Sabbadini sono state sospese a partire dal 6 Marzo scorso. Ciò significa che l’affermazione del Consigliere Regionale Michelucci circa i contatti tra “gli anziani che sicuramente, nei giorni passati, sono entrati in contatto con gli anziani del centro diurno che quotidianamente fanno ritorno a casa” è una falsità. Non si specula su chi soffre, tantomeno inventandosi falsità pur di farlo".

"Voglio pensare che Michelucci abbia commesso l’errore in buona fede, forse perché non si è informato minimamente prima di scrivere l’ennesimo comunicato stampa intriso di allarmismo, ma lo invito ad essere più prudente in futuro. Basta poco, è un consigliere regionale e ha tutti gli strumenti per farlo. In questo momento delicato le affermazioni di chiunque sieda nelle istituzioni, sia in maggioranza che in opposizione, possono creare il panico tra i cittadini. Serve serietà, ne siano capaci almeno ora.” Così in una nota il Vicesindaco di Sarzana Costantino Eretta ha commentato le dichiarazioni del consigliere regionale Juri Michelucci riguardo a contatti intercorsi “nei giorni scorsi” tra gli ospiti della RSA Sabbadini e gli anziani del centro diurno ospitato all’interno della struttura.