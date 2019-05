Sarzana - Val di Magra - Sabato 18 Maggio Forza Italia Sarzana, unitamente al Club cittadino, riscende in campo per sostenere la candidatura di Silvio Berlusconi e Lara Comi, alle Europee del 26 Maggio, prossimo. Appuntamento in via Mazzini, all'angolo della Cattedrale di Santa Maria Assunta, dalle ore 15 alle ore 19. Interverrà, per un saluto, l' On spezzino di Forza Italia, Manuela Gagliardi.