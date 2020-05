Ruggia e Tangerini (Lega): “Ennesima fuoriuscita di miasmi al Molinello”

Sarzana - Val di Magra - “Nella serata di sabato 9 maggio, si è verificato un nuovo episodio di fuoriuscita di miasmi nella zona del Molinello, che ha visto l’intervento dei Carabinieri e dei medici dell’ASL. Non è più ammissibile permettere una cosa del genere soprattutto ora che siamo in emergenza sanitaria (ricordiamo che gli ultimi episodi si sono verificati il 3 e 4 aprile 2020)”. Così in una nota i consiglieri comunali della Lega di Vezzano Ligure Ruggia e Tangerini.

“Un’amministrazione seria non può più consentire che la salute dei sui cittadini venga messa in pericolo, ricordiamo che il Sindaco è il primo responsabile della salute pubblica e quindi spetta a lui risolvere questa gravissima situazione. Lo ripetiamo per l’ennesima volta è ora di fare la voce grossa e sbattere i pugni sul tavolo, se il Sindaco avrà il coraggio di farlo ( lo ripetiamo di nuovo) noi saremo al suo fianco in questa battaglia per la salute dei nostri cittadini. Non si può più temporeggiare, il tempo del per favore, ci scusi, possiamo mica, disturbiamo…. È finito, ora basta”.

I due consiglieri chiedono quindi conto alla giunta su “come è fatto l’impianto, quando è stata fatta l’ultima manutenzione, l’ultimo collaudo e revisione; i dati tecnici sull’impianto di biomasse e la sua taratura. Vogliamo dati rilevati dall'impianto di biomasse disponibili a tutti (a noi come Lega non sono mai stati mostrati). Si deve poter mandare all’interno dell’impianto tecnici incaricati dal Consiglio Comunale che facciano una perizia di parte sullo stato dell’impianto e sui rilevatori di biomasse. Chiediamo che sia ripristinata, immediatamente la recinzione che delimita il perimetro del sito, in quanto in vari punti risulterebbe rotta, facilitando così l'accesso a degli estranei non autorizzati. Infine che sia reso disponibile tutto quello che i tecnici riterranno utile per risolvere il problema”.