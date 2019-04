Ruggia ci prova a Vezzano: "Squadra forte, abbiamo appoggio Regione"

Dodici i candidati nella lista monocolore Lega. Sicurezza in punta di lancia: "Territorio vezzanese scoperto a livello di videosorveglianza".

Sarzana - Val di Magra - Un emozionatissimo Jacopo Ruggia, candidato sindaco della Lega a Vezzano, si è presentato oggi alla cittadinanza assieme ai dodici della lista. “Siamo una squadra forte, motivata, compatta e che ama il suo territorio”, ha affermato, affiancato dalla senatrice Stefania Pucciarelli, dall'onorevole Lorenzo Viviani e dal segretario provinciale Fabrizio Zanicotti. “Il concetto di squadra è fondamentale – ha proseguito il giovane candidato di fronte al pubblico raccoltosi al Bar Bonsai -, e io lo so anche in virtù del mio lavoro. Sono in Marina da quattordici anni, ho navigato molto, ho preso parte ai soccorsi per l'alluvione 2011... senza squadra non si raggiunge niente”.



“La nostra squadra ha l'appoggio della Regione e anche del governo grazie a parlamentari come Stefania e Lorenzo, spero anche a noi si possano unire i cittadini vezzanesi”, ha continuato. Ma va detto da Genova l'appoggio è solo a tinte verdi, visto che arancioni e popolari a Vezzano sostengono Cinzia Calanchi. Ruggia ha poi toccato qualche punto saliente della sua azione amministrativa in caso di elezione a sindaco: lotta al dissesto idrogeologico (“impensabile che quando piove ci sia gente che per la paura non riesce a dormire”), sicurezza (“Vezzano è scoperta a livello di videosorveglianza”), turismo (“possiamo essere attrattivi tutto l'anno”), servizi (“non lasceremo indietro nessuno, soprattutto giovani, anziani, donne e bambini”).



Poi la presentazione dei candidati al consiglio, che sono: Federica Ottomanelli, Deborah Tedesco, Francesca Bassi, Carla Sartoris, Paolo Minghella, Maria Giovanna Panelli, Nicole Beverini, Diego Perfigli, Mario Bonelli, Gianluca Bianchini, Carlo Tangerini e Damiano Liuzzo. Infine un ringraziamento a Patrizia Saccone, consigliere di maggioranza alla Spezia, per il “grossissimo contributo che ha dato alla formazione della squadra e alla certificazione delle firme”. L'ex assessore del sindaco Federici da tempo ha infatti chiarito il suo appoggio alla Lega nella 'sua' Vezzano.