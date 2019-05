Ruggia chiude la campagna: "Siamo l'unico vero cambiamento per Vezzano"

Sarzana - Val di Magra - Questo pomeriggio in piazza del Popolo, nel cuore di Vezzano, il candidato sindaco per le prossime elezioni amministrative della Lega a Vezzano Ligure Jacopo Ruggia ha chiuso la sua campagna elettorale. Al suo fianco in questo ultimo incontro elettorale la Senatrice Stefania Pucciarelli, il Segretario Provinciale Fabrizio Zanicotti, il Deputato Lorenzo Viviani, i 12 candidati della lista, gli assessori e i gruppi consiliari della Lega della Spezia e di Sarzana e i due candidati sindaco Maurizio Gatti e Alessandra Mari rispettivamente per Arcola e Bolano. "Quella di Vezzano è una squadra di coraggiosi, presentatsi da soli contro tutti non è facile - ha dichiarato la Senatrice Stefania Pucciarelli - Di strada ne abbiamo fatta ed abbbiamo dimostrato che quando veniamo eletti manteniamo le promesse e sappiamo governare, dimostrando ogni giorno cosa sia il governo del buonsenso. Domenica è un giorno importante, in ballo c'è il futuro di Vezzano e dell'Europa. Il 26 bisogna votare Lega sia a Vezzano per Jacopo Ruggia, sia per le elezioni europee e per Marco Campomenosi".



Ha preso poi la parola il candidato sindaco della Lega per Vezzano Jacopo Ruggia, emozionato ma determinato: "Voglio ringraziare tutti voi cittadini di Vezzano, perché mi avete aperto le porte di casa ed il cuore in questi due mesi di campagna elettorale. Se il 27 maggio ci alzeremo vittoriosi sarà merito vostro. Ringrazio la mia squadra, senza di loro non avrei potuto fare nulla. Stiamo lavorando da due mesi a testa bassa mettendoci cuore, coraggio ed impegno, è un emozione avervi con me. Abbiano intenzione di inserire due nuove deleghe come assessorati: una per gli animali e una per i nostri bambini. Abbiamo molto da fare perche questo comune è molto degradato. La nostra è l'unica vera lista per il cambiamento. Fidatevi di noi, di me e della mia squadra, la Lega è abituata a passare da sempre dalle parole ai fatti. Ce la metteremo tutta, sono convinto che vinceremo. Viva la Lega, viva Vezzano e viva i vezzanesi!".