Ruggia a Battistini: "Non accettiamo lezioni da un camaleonte politico"

Sarzana - Val di Magra - “Le divagazioni di Francesco Battisti sulla posizione della Lega in merito al biodigestore sono prive di fondamento e hanno il sapore della disperazione politica. Infatti Battistini, che nell’arco di quattro anni ha cambiato un numero indefinito di casacche senza mai lasciare la ben remunerata poltrona, è un camaleonte politico che cerca di

raccogliere qualche voto per il Pd in una tornata elettorale nella quale, fortunatamente, ha avuto poca voce in capitolo.

Anziché cercare di interpretare la nostra posizione sul biodigestore (assai chiara per chi non vuole far polemica), dovrebbe chiedere a quel Pd di cui sembra innamorato perché il comune di Vezzano non ha aderito alla causa promossa dai Comuni di Arcola e Santo Stefano in merito all’impianto di smaltimento rifiuti. Il suo silenzio, a questo riguardo, è più eloquente di mille parole”. Così in una nota Jacopo Ruggia, candidato a Sindaco per la Lega alle imminenti elezioni comunali di Vezzano Ligure.