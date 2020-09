Ruggia: “Lega premiata, i renziani come il sindaco Bertoni bocciati sonoramente dai cittadini”

Sarzana - Val di Magra - “La Lega a Vezzano Ligure non ha avuto nessun calo. Al contrario abbiamo ottenuto un ottimo risultato e siamo quasi arrivati al 22 per cento dei consensi. Il sindaco Bertoni rifletta invece sui voti ottenuti dal suo partito, Italia Viva, che anche presentandosi insieme a Più Europa e al Partito Socialista è riuscito a raccogliere soltanto un misero 3,6%”. Lo afferma in una nota il capogruppo della Lega a Vezzano Jacopo Ruggia, commentando il risultato delle elezioni regionali. “Bertoni vorrebbe fare suoi i voti ottenuti dal Partito Democratico, di cui però non fa più parte essendo entrato in Italia Viva - prosegue Ruggia - Anche presentandosi insieme a Più Europa e Psi, infatti, il risultato dei renziani è stato veramente misero. I cittadini hanno premiato invece il lavoro svolto ogni giorno sul territorio dalla Lega, che da sola si è battuta per ottenere atti concreti e non chiacchiere dall’amministrazione sul biodigestore di Saliceti. Mentre il Comune di Santo Stefano ha presentato un ricorso al Tar sul progetto e quello di Arcola si accinge a farlo, ancora nessun segnale è arrivato dall’amministrazione di Vezzano. Abbiamo anche chiesto al sindaco attraverso una mozione di attivare la procedura per ottenere il parere sanitario sul biodigestore in modo da avere certezze sulla salubrità dell’impianto. Bertoni pensi quindi a rispondere con atti concreti alle preoccupazioni della popolazione e rifletta sullo scarsissimo consenso che i cittadini hanno riservato al suo partito”.