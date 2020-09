Ruggia (Lega): "Sindaco Bertoni chieda parere sanitario su biodigestore Saliceti"

Sarzana - Val di Magra - “Con una mozione depositata stamattina insieme al collega consigliere Carlo Tangerini chiediamo al sindaco di Vezzano di chiedere il parere sanitario sul progetto del biodigestore di Saliceti. A parole il primo cittadino sembrerebbe essere contrario al progetto: ora queste parole vanno trasformate in atti concreti a tutela della salute dei cittadini”. Lo annuncia in una nota il capogruppo della Lega a Vezzano Ligure Jacopo Ruggia, che aggiunge: “Il sindaco di Santo Stefano ha già depositato un ricorso al Tar contro il progetto, e ora sembra che anche il Comune di Arcola si stia accingendo a fare lo stesso. È incredibile come invece l’amministrazione di Vezzano non abbia ancora prodotto nessun atto concreto, ma soltanto chiacchiere che lasciano il tempo che trovano. Visto che il sindaco è il massimo responsabile della salute e della sicurezza dei cittadini, e visto soprattutto che è emerso un possibile rischio di inquinamento della falda acquifera di Fornola, da cui dipende il rifornimento di acqua di tutta la provincia, chiediamo all’amministrazione di richiedere il parere sanitario sul progetto del biodigestore per avere certezza della salubrità dell’impianto e della tutela della falde”.