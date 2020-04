Ruggia (Lega): "Il sindaco usa la pagina dell'ente per fare propaganda"

Sarzana - Val di Magra - Quanta pochezza e piccineria si nascondono dietro alla vena polemica che gli amministratori del Comune di Vezzano stanno manifestando, nonostante la gravità del momento. Ma non me ne stupisco: Pd, sinistra e 5Stelle sono da tempo senza pudore. Forse hanno imparato da Conte a buttar tutto in caciara per distogliere l'attenzione della gente dalla loro evidente inadempienza. Bhe, cari vezzanesi, le mascherine arriveranno ed in parte già sono arrivate, grazie all'intervento della Regione che per fortuna, a differenza del Paese e del Comune di Vezzano, è retta da una maggioranza seria e competente. Se il sindaco avesse fatto veramente qualcosa, da inizio emergenza, forse userebbe il canale istituzionale del Comune - la pagina Facebook dell'ente - per comunicare i provvedimenti assunti e non per fare propaganda politica in vista delle regionali (QUI l'intervento a cui si fa riferimento, ndr)



Jacopo Ruggia, capogruppo della Lega nel consiglio comunale di Vezzano