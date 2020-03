Ruggia (Lega): "Il sindaco blocchi lo spostamento della farmacia di Buonviaggio"

Sarzana - Val di Magra - Jacopo Ruggia, capogruppo della Lega nel consiglio comunale di Vezzano ligure, torna a intervenire sull'ipotesi di trasferimento della farmacia di Buonviaggio. "Il sindaco Bertoni non dica che lui nel trasferimento della farmacia di Buoviaggio non ha voce in capitolo - scrive Ruggia in una nota -. La libertà di trasferimento di una sede farmaceutica da un luogo ad un altro non è illimitata, in quanto l’autorità amministrativa può contrapporle valutazioni inerenti lo scopo di ottimizzare la funzionalità del servizio in rapporto alle esigenze degli abitanti della zona. Spetta al Comune valutare se la farmacia sia situata in luogo tale da soddisfare le esigenze degli abitanti della zona, in rapporto alle condizioni topografiche e di viabilità".



"L'eventuale spostamento - dovrebbe andare a Bottagna - della Farmacia Vezzanese, partecipata dal Comune al 40 per cento, situata a Buonviaggio in via Valeriano 1a, recherebbe senza dubbio un enorme disagio ai cittadini che abitano nelle zone di Buonviaggio, Carozzo e soprattutto Valeriano. La verità è che gli abitanti di queste frazioni faranno prima ad andare a servirsi nella farmacia della Spezia nella zona del Favaro. Un altro disagio, legato allo spostamento della farmacia, sarebbe il probabile spostamento dell’ambulatorio dei medici di famiglia (attualmente ubicato a fianco alla farmacia Vezzanese), vicino alla nuova sede della farmacia. A testimonianza dei disagi , che lo spostamento della farmacia recherebbe, vi è una petizione organizzata dai cittadini, che ha visto centinaia di adesioni. E’ per tutti questi motivi, che chiedo al Sig. Sindaco di farsi coraggio e di bloccare lo spostamento della farmacia".