Ruggia (Lega): "Farmacia e ambulatori restino dove sono"

Sarzana - Val di Magra - Come ormai d'abitudine, Jacopo Ruggia, capogruppo della Lega nel consiglio comunale di Vezzano, ha affidato a un videoselfie su Facebook la sua iniziativa politica. L'esponente salviniano questa volta ha trasmesso da Valeriano, i cui cittadini, ha spiegato, “sono preoccupati per la voce di un possibile cambio di ubicazione della Farmacia vezzanese - partecipata dal Comune al 40 per cento circa – dall'attuale sede, nei pressi dello svincolo per Valeriano, a Bottagna. Sarebbe un grande disagio per Carozzo, Buonviaggio e Valeriano, soprattutto per gli anziani”. Il consigliere comunale ha riferito che “se per ragioni economiche la Farmacia deve spostarsi, lo capisco, ma bisogna capire anche le esigenze dei cittadini”, aggiungendo: “Dietro la Farmacia vezzanese c'è lo stabile che ospita gli ambulatori dei medici di famiglia. C'è anche il timore per uno spostamento di questo altro servizio fondamentale. I cittadini hanno avviato una raccolta firme perché entrambi i presidi restino. E se proprio la Farmacia deve andare, perlomeno i medici non si muovano. Sono sicuro che il sindaco sia d'accordo con me e se vorrà battersi per mantenere questi due servizi dove sono io sarà al suo fianco”.