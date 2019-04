Ruggia (Lega): "Calanchi vicina a sinistra radicale, ma candidata con centrodestra"

Sarzana - Val di Magra - “Le parole della candidata a Sindaco di Vezzano Cinzia Calanchi, che ha attaccato a testa bassa me e la Lega quando invece dovrebbe criticare l’amministrazione uscente, sono la prova della sua appartenenza al mondo della sinistra radicale. Capisco il suo imbarazzo nel proporsi come un esponente di centrodestra pur appartenendo ad una storia politica ben diversa". Lo dichiara Jacopo Ruggia, candidato sindaco della Lega a Vezzano. Volano quindi stracci tra le due anime del centrodestra, che alle comunali vezzanesi corrono separate.



"Le consiglio - continua Ruggia rivolto a Calanchi - di fare le cose per bene oppure di non farle: il centrodestra critica in primo luogo la sinistra, soprattutto quando questa ha governato male come a Vezzano, e non quei partiti o movimenti che, serenamente, hanno ritenuto di dover fare un percorso diverso perché non c’erano le condizioni di andare uniti. Siamo all’abc della politica, e se questa manca è un fatto molto grave, oppure significa che il vero scopo della Calanchi è far vincere il Pd anziché le forze che perseguono il cambiamento. Insomma, Cinzia Calanchi è un esponente di sinistra molto confusa, e non ha proprio nulla a che fare col centrodestra. Del resto, senza la Lega il centrodestra non esiste”.