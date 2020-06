Ruggia (Lega): "Bivacchi, alcol e niente mascherine lungo il Magra"

Sarzana - Val di Magra - “Bisogna intervenire al più presto per mettere un freno ai continui bivacchi nella zona del fiume Magra al confine tra il comune di Vezzano e Santo Stefano. Ci stanno arrivando numerose segnalazioni da parte dei cittadini su un fenomeno che va avanti da ormai troppo tempo. L’amministrazione comunale prenda provvedimenti urgenti”.



Lo afferma in una nota il capogruppo della Lega a Vezzano Ligure Jacopo Ruggia, che prosegue: “Nella zona si verificano continuamente dei bivacchi con musica ad alto volume e persone in stato di ebbrezza. In più molti cittadini ci hanno fatto presente con preoccupazione che nessuno indossa le mascherine protettive: oltre al degrado, quindi, si aggiunge anche un grave pericolo a livello sanitario, con il serio rischio per la popolazione della diffusione di ulteriori contagi in questo periodo di emergenza. La zona fra l’altro ricade all’interno del Parco di Montemarcello-Magra-Vara: chiediamo quindi al Presidente dell’ente Pietro Tedeschi se sia a conoscenza o meno della problematica”.



“Nei prossimi giorni – conclude Ruggia – presenteremo immediatamente un’interrogazione all’amministrazione comunale di Vezzano per capire cosa ha intenzione di fare. Chiediamo al Sindaco quali provvedimenti intende adottare per risolvere al più presto questo preoccupante problema. Non si può perdere altro tempo”.