Rotonda sconnessa, Giorgi (M5S) chiede all'amministrazione di intervenire

Sarzana - Val di Magra - L'assessore ai lavori pubblici Campi risponderà nella seduta di domani del consiglio comunale all'interpellanza presentata dalla capogruppo del M5S Federica Giorgi in merito allo stato di degrado del manto stradale nei pressi della rotonda su via Cisa all'altezza di Ipercoop ed Euronics. La consigliera intende infatti conoscere “quali provvedimenti intenda adottare l'amministrazione per provvedere all'immediata risoluzione delle contingenze come quella della rotonda, per il rifacimento del manto stradale quantomeno delle arterie principali di snodo e gravemente danneggiate del territorio comunale”. Giorgi, che sottolinea come “il Comune si strova si in una situazione di emergenza finanziaria ma questo non deve rappresentate motivo di disinteresse per un servizio pubblico essenziale, palesato dalla mancanza di un piano di controllo dello stato di degrado delle arterie comunali, spesso costellate da veri e propri “crateri” o disconnessioni pericolose”. L'esponente Cinquestelle chiede inoltre “che i lavori vengano svolti a regola d'arte evitando lo scempio di inutili rattoppi”.