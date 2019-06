Rondò della discordia: "O favole di Torri, o omissione atti d'ufficio"

Sarzana - Val di Magra - Prosegue a Sarzana la tenzione tra l'assessore leghista Stefano Torri e il consigliere Pd Beatrice Casini. All'esponente della giunta Ponzanelli che assicura la presenza del progetto preliminare per la rotatoria di Piazza San Giorgio, l'ex assessore replica che “martedì 18 giugno il comandante della Polizia municipale (Roberto Franzini, ndr) mi ha rilasciato, a seguito di una mia richiesta di presa visione degli atti in questione, una dichiarazione (allegata a fine articolo, ndr) in cui si dice esattamente l'opposto. Allora io mi chiedo: l'assessore si sta arrampicando sugli specchi raccontando altre favole ai cittadini, oppure il comandante e gli uffici hanno omesso di farmi visionare gli atti? Nel caso in cui fosse la seconda ipotesi - cosa di cui dubito fortemente - provvederò per omissione di atti d'ufficio”.



“Sull'albo pretorio del Comune di Sarzana – continua Casini non esiste alcuna determina di affidamento. Il comandante mi ha rilasciato un atto, scritto da lui in cui comunica che per 'addivenire alla fattibilità della rotatoria occorre effettuare in prima istanza un rilievo propedeutico alla sua realizzazione' cosa che al 18 giugno non era ancora stata effettuata e che, 'non appena gli uffici di competenza presenteranno allo scrivente comando una relazione tecnica con annessa planimetria progettuale questo ufficio sarà in grado di soddisfare la richiesta inoltrata che in data odierna (18.6.2019) non è possibile fornire'. Benchè Torri ne fosse così convinto da scrivere ai cittadini che avrebbe rivoluzionato la viabilità, domani non ci sarà neanche il disegno della rotatoria in Piazza San Giorgio”.



“L'assessore con le sue dichiarazioni – conclude l'esponente dell'opposizione - ha perso l'occasione per tacere e rimediare al disastro. Oltre a smentire il suo ufficio, ha aggravato ancor più la situazione. Domani mattina all'apertura degli uffici sarò in Comune per prendere visione degli atti di cui parla, atti di cui martedì non v'era alcuna traccia. Bene che si siano resi conto della gravità della cosa, che abbiano bloccato i lavori e che si siano messi al lavoro per rimediare”.