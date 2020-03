Rondò Cisa definitivo, intanto la politica dibatte su variante e ponte

Sarzana - Val di Magra - Ha dato esiti positivi la rotatoria 'sperimentale' installata a Santo Stefano di Magra a fine 2018 lungo la Strada statale della Cisa, all'intersezione con le vie Nenni e XXVII Gennaio. Lo si legge in una recente delibera di Palazzo civico. Ora quindi fari puntati alla realizzazione della rotatoria definitiva. Va in questo senso l'affidamento della redazione del progetto definitivo dell'opera assegnata la scorsa settimana dall'amministrazione comunale alla Idro.Geo.Ingegneria, società della Spezia, con impegno di spesa pari a 2.650 euro. L'opera, come detta regolare convenzione, sarà realizzata in compartecipazione dal Comune santostefanese ed Anas, interessando la stessa sia viabilità statale, sia municipale. Un elemento di sollievo per l'affollata viabilità lungo la Cisa, certo non risolutivo degli annosi problemi di traffico e sicurezza lungo l'arteria. Tant'è che il dibattito su come snellire i flussi è vivo, e il grande tema è sempre la variante alla Statale, una delle opere eternamente dibattute del territorio spezzino. “Sarebbe opportuno levare il traffico dal paese, magari una parte la leva il ponte con Ceparana, l'altra andrà tolta destinando le risorse per fare le opere di collegamento tra la Bettola (Caprigliola, ndr) e Sarzana”, ha scritto recentemente sul suo profilo Facebook Salvatore Stelitano, consigliere comunale santostefanese, esponente di Italia Viva. Parole che non hanno mancato di accendere un certo dibattito. Da una parte quindi l'ormai famoso ponte sul Magra, dall'altra la creazione di una viabilità alternativa e parallela alla Cisa.



Per l'esponente leghista Silvio Ratti, recentemente entrato in consiglio con la forza di opposizione 'Insieme per voltare pagina', “il ponte non serve a nulla. Serve prima la variante Cisa e poi eventualmente il ponte. Temporaneamente fare un accordo con Salt per agevolare con tariffe ridotte il traffico pesante sull’autostrada”. Sauro Baruzzo, già sindaco socialista di Santo Stefano e presidente dea Provincia, ha definito “un falso o un sogno che il ponte tolga traffico dalla Cisa. Nessuno proveniente da Aulla o Sarzana utilizzerà il Ponte. Variante!”. “Non ho scritto che il ponte leva tutto il traffico dalla Cisa – ha replicato Stelitano -. Allo stato dei fatti, il ponte è finanziato per 15 milioni e mezzo, va messo in cantiere, al seguito della sua realizzazione si rende necessario anche nelle more progettare secondo e terzo lotto, con quelli portare a casa il risultato che voi dite (la variante, ndr). Vorrei fare presente che questo è lo stato degli atti amministrativi. Io credo che l'investimento non vada perso, se mai si inizia mai si finisce. Con il secondo lotto si deve rivendicare subito il collegamento con Bettola, ad esempio per fare levare il traffico dal centro urbano. Il ponte ha anche questo obiettivo”. Ma per l'ex primo cittadino “una casa non si inizia dal tetto”.



Intervenuta anche l'ex vice sindaco Nicla Messora, ora consigliere di maggioranza di Santo Stefano Viva. “Chi governa questa regione da cinque anni e ha seguito direttamente la convenzione con Salt non ha messo sul tavolo nulla a riguardo dei pedaggi – ha segnalato -. Bene invece che nella convenzione sia previsto il finanziamento di nuove opere per quella che dovrebbe essere da tutti chiamata la Variante Cisa. Sì perché il ponte, come lo chiamate voi, è solo un pezzo della variante stessa. Per togliere il traffico dalla Cisa (tutta) bisogna prevedere un disegno dal suo inizio alla sua fine. Noi sosteniamo che il vero vantaggio è la creazione del bypass che dalla Bettola – ponte di Albiano si ricolleghi alla variante che dal ponte deve proseguire sino a Sarzana”.