Romito, inaugurato il point di Maurizio Gatti: “Anni di malgoverno, stavolta tocca a noi”

Sarzana - Val di Magra - È stato inaugurato oggi a Romito Magra, in via Provinciale 37, il point elettorale di Maurizio Gatti, candidato a sindaco di Arcola sostenuto dal centrodestra unito.

Il point servirà da punto d’incontro con la cittadinanza, con lo scopo principale di informare gli elettori sul programma della lista “Rialzati Arcola”. Sono intervenuti a

sostegno di Gatti la senatrice e il deputato della Lega Stefania Pucciarelli e Lorenzo Viviani, l’assessore regionale Giacomo Giampedrone e il consigliere regionale di “Liguria Popolare” Andrea Costa.

“Il comune di Arcola, governato in modo indecente dalla sinistra da diversi anni, è pieno di problemi di cui ci rendiamo conto ogni giorno – ha esordito Gatti – I temi della sicurezza e della viabilità per noi sono al primo posto: abbiamo le strade completamente distrutte, in questi anni l’amministrazione guidata dal sindaco del Partito Democratico Emiliana

Orlandi si è ben guardata dal fare il minimo intervento. Anche se vedo che negli ultimi giorni qualche intervento lo stanno eseguendo, d’altronde ci avviciniamo alla data delle elezioni, ma non è questo il modo di governare”.

Tra i primi punti che verranno affrontati dal candidato sindaco del centrodestra in caso di elezione, il ripristino della viabilità tra Cerri e Trebiano, interrotta ormai da diversi anni a causa di una frana, e i diversi problemi di carattere idrogeologico che interessano il comune. “Cercheremo di ottenere finanziamenti utili per il territorio – ha aggiunto Gatti –

Lo stato della viabilità Cerri-Trebiano è qualcosa di indecente”.Sostegno in questo senso da parte della Regione: “Noi apriamo le porte a tutti gli amministratori che ce lo chiedono – ha spiegato l’assessore Giampedrone – Ma bisogna saperlo chiedere, se un amministratore non è in grado diventa tutto più difficile. La Regione è a disposizione di tutti”.

“Tutti i Comuni amministrati dal centrodestra hanno una marcia in più rispetto a quelli malgovernati dal centrosinistra – ha aggiunto la senatrice Pucciarelli – Qui ad Arcola non hanno più nulla da raccontare ai cittadini. Ma Emiliana Orlandi un minimo di orgoglio personale ce l’ha? Ci vuole coraggio ad aprire la campagna elettorale della lista che ti ha messo da parte. Fermatevi e finitela di fare danni, stavolta tocca a noi”.

Appuntamento a domenica 12 maggio, quando il Presidente della Regione Giovanni Toti nel suo tour elettorale farà tappa anche ad Arcola per sostenere la candidatura di Maurizio Gatti.