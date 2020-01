Sarzana - Val di Magra - Si è parlato anche del futuro del Parco di Montemarcello Magra Vara nel corso della giornata odierna che la Lega ha dedicato alle proposte del territorio per i prossimi cinque anni. Al tavolo sui temi ambientali, oltre a Legambiente ha preso parte anche il commissario straordinario dell'ente Pietro Tedeschi. “Il confronto plenario si è sviluppato sul ruolo del Parco coordinato dalla senatrice Ponzanelli – sottolinea – il dibattito è stato animato e partecipato con proposte e contenuti. Tutti i partecipanti hanno condiviso lo slogan: riformare non abolire – puntualizza – un passo importante per il futuro. Naturalmente io ho detto di aver passato tre anni da “sopportato” dalla Regione anziché supportato”.

“Il Parco di Montemarcello è da tenere e rilanciare – afferma invece a CdS il segretario ligure della Lega Edoardo Rixi – anche se vanno ridefiniti alcuni dei suoi obiettivi. Questa provincia sul turismo outdoor può fare grandi cose e il Parco può ricoprire un ruolo importante ma solo se visto come elemento di rilancio e non come sottrazione delle potestà di comuni e territori di poter esprimere la loro capacità economica. È un parco più difficile degli altri da gestire. Abbiamo chiesto il ritiro della legge di abrogazione per intraprendere invece un percorso di riorganizzazione andando incontro alle esigenze di chi lavora sul territorio senza perdere occasioni di sviluppo”.

Infine la senatrice Pucciarelli in fase di presentazione delle proposte: “C'è uniformità di pensiero sulla riforma del Parco che parta dalla governance. C'è la necessità che il ruolo dei sindaci che hanno maggior territorio all'interno siano i diretti interessati nella gestione e nella programmazione della sua attività. Sono emerse inoltre le difficoltà delle imprese che vi lavorano e sono favorevoli ad adeguare propria attività a vocazione più legata all'ambiente ma con la possibilità di poter effettuare investimenti con direttive precise e norme chiare da seguire: meno burocrazia e più semplificazione”.