Riordino del patrimonio immobiliare, Sarzana Popolare: "Gestione differente è possibile"

Sarzana - Val di Magra - La delibera nr. 116 del 23 aprile scorso con cui la Giunta Comunale Sarzanese definisce le linee guida per la verifica ed il riordino del patrimonio immobiliare del Comune è un ulteriore atto concreto che dimostra come l’amministrazione di un comune possa avvenire in maniera diversa da quello che è stato per decenni a Sarzana.

“Regolamentare – come cita la delibera stessa - la gestione del patrimonio con l'obiettivo strategico di guardare alla razionalizzazione strutturale delle spese dell'Ente, all'efficientamento delle entrate, al perseguimento di un miglior impiego possibile delle risorse immobiliari, attraverso l’applicazione di procedure a evidenza pubblica secondo principi di pubblicità, trasparenza, concorrenzialità, efficacia ed economicità” è la prova che un’azione evidente è sempre la migliore risposta alle polemiche che una gestione poco trasparente, inevitabilmente, innesca. E questa amministrazione preferisce ancora una volta rispondere con i fatti per dimostrare che una gestione differente è possibile anche a Sarzana…..basta volerlo.



Sarzana Popolare