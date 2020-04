Rinvio sfratti, Lorenzini: "Eretta si prende meriti che non ha"

Sarzana - Val di Magra - “Ho letto l’articolo con il quale il Vicesindaco di Sarzana Eretta si compiace di aver ottenuto, a suo dire, il rinvio degli sfratti esecutivi negli immobili di “Arte” al 30 giugno prossimo” (QUI). Così il consigliere comunale del Pd di Sarzana Damiano Lorenzini il quale entrando nel merito aggiunge: “Non so quale documento abbia inviato l’assessore ad “ARTE” direi al massimo una copia del già noto Decreto "Cura Italia” dello scorso 17 marzo che espressamente prevede, all’art. 103, la sospensione degli sfratti sia residenziali che commerciali proprio sino al 30 giugno. È pertanto evidente – conclude - come si tratti di una precisa disposizione voluta dal Governo Nazionale e non certo merito dell’assessore”.