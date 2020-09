Riformisti e Liberali: "Italia Viva ha fallito"

Sarzana - Val di Magra - Riceviamo dal portavoce Francesco Sergiampietri e pubblichiamo: "Riformisti e Liberali, il movimento nato il 3 settembre, riflette positivamente sul dato provinciale e sarzanese della tornata elettorale trascorsa; dai dati in nostro possesso, emerge con chiarezza, che nel comune di Sarzana Forza Italia - Liguria Popolare sfiora il 7% rispetto al 5% del Comune capoluogo ma, il dato più significativo è relativo alle preferenze di Andrea Costa che nel 2015 aveva preso 19 voti contro i 224 del Comune di Sarzana di oggi.

La lista Cambiamo rispetto al resto della regione e provincia si ferma al 13%, nota a parte per il pessimo risultato di Italia Viva al 2,88%, che se voleva in qualche modo rappresentare e inglobare una parte dell’area moderata ha miseramente fallito.

E’ in virtù di questi risultati che ReL, oggi più di ieri, dimostra che il progetto politico che ha come obiettivo il dialogo e il confronto con partiti, istituzioni e cittadini che si riconoscono nei valori Riformisti e Liberali, possa da qui partire concretamente aprendo le proprie porte a tutti coloro i quali si riconosceranno in questa area. Ne approfittiamo per fare i nostri complimenti al presidente Toti a cui auguriamo un buon lavoro".