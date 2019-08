Rifondazione prepara esposto per Iacopi, Acerbo: "Insulti inaccettabili da chi porta divisa"

Sarzana - Val di Magra - “Presenteremo un esposto per evitare che la vicenda venga insabbiata”. Così Maurizio Acerbo, segretario nazionale di Rifondazione Comunista – Sinistra Europea in merito al discusso post contro Mattarella di Emilio Iacopi.

“Il capogruppo della Lega nel consiglio comunale di Sarzana ha definito su facebook il Presidente della Repubblica Mattarella "traditore della patria". Questo esponente fascioleghista – scrive Acerbo - già balzato all'onore delle cronache locali per aver definito i comunisti "malati mentali", di mestiere fa il carabiniere. Come giustamente notato dal compagno Jacopo Ricciardi siamo di fronte non a una legittima critica politica ma a un caso evidente di "vilipendio del Capo dello Stato". Cioè di un reato assai grave, incompatibile con l'appartenenza all'Arma. Quanto accaduto rientra nel clima di autoesaltazione dell'estrema destra che circonda Salvini”.



“Non è accettabile – aggiunge - che chi porta una divisa insulti in questa maniera le istituzioni democratiche. Se si consentisse che carabinieri, militari, poliziotti di estrema destra possano insultare il Presidente della Repubblica diventeremmo un paese in cui nessun cittadino potrebbe sentirsi al sicuro. Questo signore va perseguito penalmente ma soprattutto va licenziato sulla base delle norme per il personale militare e del pubblico impiego. E non dicano i leghisti che si tratterebbe di un provvedimento eccessivo. Ricordo che una insegnante a Torino è stata licenziata per aver semplicemente gridato contro polizia schierata a protezione di manifestazione neofascista. Se una cosa del genere l'avesse scritta un'insegnante o un dipendente pubblico comunista o dei centri sociali i leghisti avrebbero immediatamente chiesto il licenziamento”.