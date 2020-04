Rifiuti infetti a Saliceti, Sisti: "Il controllo compete solo alla Provincia"

Sarzana - Val di Magra - Le parole di Paola Sisti in risposta alla polemica sulla spinosa questione dei rifiuti infetti nell’impianto di Saliceti, polemica sollevata da Francesco Ponzanelli - Capogruppo Consiliare di Santo Stefano Popolare e presidente della Provincia della Spezia - arrivano forti e chiare.



"Suona paradossale che proprio Ponzanelli chieda all’amministrazione di Santo Stefano Magra chi ha autorizzato lo scarico di rifiuti infetti nell’impianto di Saliceti, quando è proprio alla Provincia che compete il controllo e quindi la responsabilità dello smaltimento di questo tipo di rifiuti - ha dichiarato Paola Sisti - Il Comune di Santo Stefano, dal canto suo, ha fatto e continua a fare bene la sua parte: con il supporto di Acam Iren ha gestito l’emergenza della raccolta dei rifiuti identificati come Covid-19 presso le abitazioni private. Un lavoro difficile e meticoloso ma gestito con grande efficienza, anche grazie al prezioso supporto di Acam che ci ha consentito di smaltire tali rifiuti sanitari al termovalorizzatore".



"Il Comune di Santo Stefano – chiosa la sindaca – non c’entra nulla con la vicenda di Saliceti dal momento che, ribadisco, il controllo dello smaltimento dei rifiuti compete solo ed esclusivamente alla Provincia. Il “gioco” di scaricare ad altri responsabilità proprie, soprattutto in un momento così difficile e delicato, è quanto di più avvilente e meschino".