Riaperture in sicurezza, Eretta: "Attendiamo via libera da Asl per consulti gratuiti agli esercenti"

Politica: Eretta, "attendiamo via libera dell'ASL5 a consulti gratuiti agli esercenti di Sarzana per riaprire in piena sicurezza."



“Ho chiesto al Dipartimento Igiene e Sanità dell’ASL5 di rendersi disponibile a fornire agli esercenti commerciali di Sarzana un consulto, specifico, per ottenere linee guida approfondite su come riaprire in piena sicurezza quando potranno farlo. I locali dei commercianti e le loro finalità sono infatti differenti tra loro, e può essere utile che per ogni diverso caso un esperto prenda visione della situazione per delineare il modo migliore di gestire l’attività durante la cosiddetta fase 2. Sono fiducioso che la direzione dell’Asl5, che ha saputo fare grandi sacrifici durante i momenti più difficili dell’emergenza, verrà incontro ai bisogni anche del nostro settore commerciale e produttivo che, purtroppo, è stato lasciato solo dal Ministero e dello Stato Centrale.

Un’attività commerciale che abbia ricevuto indicazioni da esperti competenti può infatti offrire migliori garanzie ai propri dipendenti e ai propri avventori di lavorare e di fruire del servizio offerto in piena sicurezza sanitaria ed in piena serenità. È arrivato il momento che il nostro commercio ed il nostro sistema produttivo ripartano e che lo possano fare senza rinunciare alla prevenzione, alla sicurezza e alla lotta senza quartiere nei confronti del Covid19. Laddove non arriva il Governo, cercheremo di fare da soli, nel rispetto dei ruoli e delle prerogative di ciascuno.”. Così in una nota il Vice Sindaco di Sarzana Costantino Eretta ha annunciato di aver chiesto al Dipartimento SC Igiene e Sanità dell’ASL5 la disponibilità a offrire linee guida specifiche per gli esercenti comunali di Sarzana che ne facciano, gratuitamente, richiesta.