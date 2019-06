Rialzati Arcola parte subito all'attacco: "Se il buongiorno si vede dal mattino.."

Sarzana - Val di Magra - “Se il buongiorno si vede dal mattino..". Dicono all’unisono i neo eletti consiglieri comunali di centro destra Gatti, Pavero, Righi e Massi della lista Rialzati Arcola. Continuano: "Siamo rimasti stupiti per come la nuova Amministrazione (del cambiamento?! ) ha convocato il primo Consiglio Comunale: siamo venuti a conoscenza di ciò - spiegano - direttamente, e per pura casualità , consultando l’albo pretorio sul portale web del Comune, per poi ricevere la convocazione cartacea attraverso il messo comunale il giorno seguente, il 4 giugno, ovvero l’antivigilia ( a soli due giorni dall’insediamento ufficiale). Davvero inusuale!. Crediamo sia stato disatteso quel rispetto reciproco fondamentale tra maggioranza e opposizione. Ma non è tutto. È balzato subito all’occhio sulla convocazione la data di protocollo uguale a quella della convocazione stessa del Consiglio Comunale e il "Presidente", quando ancora da eleggere oltre la firma del neoeletto Sindaco. Non per essere pignoli - affermano - ma crediamo ci siano regole da rispettare dettate dal regolamento comunale in vigore. E se poi questo sia interpretabile, lo verificheremo una volta che le Commissioni comunali saranno insediate -quindi operative-in seno all'apposita commissione. "Siamo pronti ad iniziare il lavoro in seno al Consiglio Comunale, anni in cui resteremo particolarmente vigili e attenti, cercando di svolgere al meglio il ruolo di opposizione che i nostri concittadini democraticamente ci hanno assegnato con il loro voto".