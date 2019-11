Rialzati Arcola: "Passerelle pericolose sulla parte tombinata del Rio Maggio"

Sarzana - Val di Magra - "Considerato che per un’amministrazione attenta, l’incolumità dei cittadini dovrebbe essere messa al primo posto – dichiara il consigliere Brunella Righi – a seguito delle numerose lamentele pervenute da parte di cittadini che denunciano una situazione di pericolo ogni qualvolta devono recarsi presso banca, panificio e altre attività ubicate sul percorso del Rio Maggio, o comunque percorrere il medesimo, i consiglieri del cdx del Comune di Arcola presentano un’interpellanza per chiedere all’Amministrazione Comunale di provvedere, in tempi celeri, alla messa in sicurezza delle passerelle pedonali posizionate sulla parte tombinata del canale Rio Maggio.



Da mesi sono state eliminate le protezioni antiscivolo perché ormai obsolete ed a rischio ‘inciampo’ per i pedoni, oggi invece le passerelle sono a rischio ‘scivolo’ a seguito delle continue piogge! Preso atto che ad oggi, numerose sono state le cadute di cittadini che vi transitano e tenuto conto che a luglio u.s., a seguito di commissione propedeutica al bilancio, veniva confermata la disponibilità da parte del Comune della somma di 12.000,00 euro destinata alla riqualificazione dell’area sovrastante il Rio Maggio, i consiglieri del centrodestra Righi, Pavero, Massi e Gatti chiedono all’Amministrazione di attivarsi in tempi brevi per far fronte alla grave criticità evidenziata".